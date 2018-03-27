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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    "Türkiye'deki derbiler çok deliydi!"

    Türkiyedeki derbiler çok deliydi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    ’den Sevilla’ya transfer olan , Danimarka’nın Vafo gazetesine Türkiye’deki günleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

    Deneyimli stoper, "Bazı yerlerde yaşadıklarım dünyanın herhangi bir yerinde bulunmayan durumlardı" diyen Danimarkalı, "F.Bahçe'deyken diğer iki İstanbul takımı ile oynadığımız derbiler çok deli maçlar oluyorlardı. Bu maçlarda oynamaktan hep mutluluk duydum. Ve Türk antrenörümüz olmadığı için her şey İngilizceydi. Bu yüzden Türkçe öğrenmeye hiç ihtiyaç duymadım" şeklinde konuştu.

    Fener'de 2 sezon oynayıp 88 maça çıkan Kjaer, 5 gol, 1 asist üretmişti

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