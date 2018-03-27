Türkiyedeki derbiler çok deliydi!

Fenerbahçe’den Sevilla’ya transfer olan Simon Kjaer, Danimarka’nın Vafo gazetesine Türkiye’deki günleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Deneyimli stoper, "Bazı yerlerde yaşadıklarım dünyanın herhangi bir yerinde bulunmayan durumlardı" diyen Danimarkalı, "F.Bahçe'deyken diğer iki İstanbul takımı ile oynadığımız derbiler çok deli maçlar oluyorlardı. Bu maçlarda oynamaktan hep mutluluk duydum. Ve Türk antrenörümüz olmadığı için her şey İngilizceydi. Bu yüzden Türkçe öğrenmeye hiç ihtiyaç duymadım" şeklinde konuştu.

Fener'de 2 sezon oynayıp 88 maça çıkan Kjaer, 5 gol, 1 asist üretmişti