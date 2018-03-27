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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi!

    Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Yönetimin bazı işleri halletmesi için yurt dışına gönderdiği idari menajer Hasan Çetinkaya, Dirar’ın takıma önerdiği ’yi izlemek için Sırbistan- Fas maçına gitti.

    Ancak Çetinkaya, Dirar'ın yanı sıra Belhanda, Amrabat, Da Costa, Boutaib gibi Türkiye patentli futbolcuların forma giydiği maçta hayal kırıklığına uğradı. Sahanın en iyisi olarak malatyasporlu Boutaib'in öne çıktığı karşılaşmada Dirar'ın izlenmesini istediği sadece uzatma dakikalarında forma giyebildi.

    Forvet oyuncusu El Kaabi'nin Fas Milli Takımı'yla 6 maçta 9 golü bulunuyor.

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