Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi!

Yönetimin bazı işleri halletmesi için yurt dışına gönderdiği idari menajer Hasan Çetinkaya, Dirar’ın takıma önerdiği El Kaabi’yi izlemek için Sırbistan- Fas maçına gitti.

Ancak Çetinkaya, Dirar'ın yanı sıra Belhanda, Amrabat, Da Costa, Boutaib gibi Türkiye patentli futbolcuların forma giydiği maçta hayal kırıklığına uğradı. Sahanın en iyisi olarak malatyasporlu Boutaib'in öne çıktığı karşılaşmada Dirar'ın izlenmesini istediği El Kaabi sadece uzatma dakikalarında forma giyebildi.

Forvet oyuncusu El Kaabi'nin Fas Milli Takımı'yla 6 maçta 9 golü bulunuyor.