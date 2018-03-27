Fenerbahçenin ilacı Fellaini

Transferde bu kez Finansal Fair Play engeline takılmamak için gözünü şimdiden sözleşmesi bitecek yıldızlara diken Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi...

Transferde bu kez Finansal Fair Play engeline takılmamak için gözünü şimdiden sözleşmesi bitecek yıldızlara diken Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi...