Fenerbahçenin ilacı Fellaini

27 Mart 2018, Salı
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Fenerbahçe'nin ilacı Fellaini
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Transferde bu kez Finansal Fair Play engeline takılmamak için gözünü şimdiden sözleşmesi bitecek yıldızlara diken Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi...
Transferde bu kez Finansal Fair Play engeline takılmamak için gözünü şimdiden sözleşmesi bitecek yıldızlara diken Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi...
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