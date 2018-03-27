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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin ilacı Fellaini

    Fenerbahçenin ilacı Fellaini
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Transferde bu kez Finansal Fair Play engeline takılmamak için gözünü şimdiden sözleşmesi bitecek yıldızlara diken 'den flaş bir hamle daha geldi...

    Transferde bu kez Finansal Fair Play engeline takılmamak için gözünü şimdiden sözleşmesi bitecek yıldızlara diken 'den flaş bir hamle daha geldi...

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