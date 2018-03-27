Soldadoya uyarı!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol golcüsü Roberto Soldado, şu ana kadar sergilediği performansla sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğrattı.

Büyük umutlarla transfer edilen golcü, forma giydiği 24 maçta sadece 6 kez ağları havalandırdı. Ligde 3 golü bulunan Soldado, 11 Kasım'da oynanan Sivas maçındaki hat-trick başarısı dışında skora katkı sağlayamadı.

Tam 115 gündür ligde golü bulunmayan İspanyol, Sivas karşılaşmasından sonra görev aldığı 9 maçta da sessiz kaldı. İdmanlarda gol şovu yapan, sahada ise çerçeveyi tutturamayan Soldado ile özel bir görüşme yapan Aykut Kocaman, Kayseri'de ilk 11 oynatmayı planladığı yıldıza "Artık hem kendini hem de takımı yukarı çekmek zorundasın" uyarısı yaptı. (Türkiye)