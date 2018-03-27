;
    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Soldado'ya uyarı!

    Soldadoya uyarı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    'nin sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol golcüsü Roberto , şu ana kadar sergilediği performansla sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğrattı.

    Büyük umutlarla transfer edilen golcü, forma giydiği 24 maçta sadece 6 kez ağları havalandırdı. Ligde 3 golü bulunan , 11 Kasım'da oynanan Sivas maçındaki hat-trick başarısı dışında skora katkı sağlayamadı.

    Tam 115 gündür ligde golü bulunmayan İspanyol, Sivas karşılaşmasından sonra görev aldığı 9 maçta da sessiz kaldı. İdmanlarda gol şovu yapan, sahada ise çerçeveyi tutturamayan Soldado ile özel bir görüşme yapan Aykut Kocaman, Kayseri'de ilk 11 oynatmayı planladığı yıldıza "Artık hem kendini hem de takımı yukarı çekmek zorundasın" uyarısı yaptı. (Türkiye)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Kocamandan tecrübeli isimlere görev Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev
    Aykut Kocamanın son kehaneti! Aykut Kocaman'ın son kehaneti!
    Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi! Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
    BİZE ULAŞIN