Datome, The Simpsonsa konuk oluyor

Fenerbahçe Doğuş'un yıldız ismi Gigi Datome dünyaca ünlü dizi The Simpsons’a konuk oluyor.

Fenerbahçe'nin başarılı İtalyan yıldızı Gigi Datome, 1989 yılından bu yana yayınlanan ve şu an 29. sezonu gösterimde olan ABD'nin dünyaca ünlü dizisi The Simpsons'a konuk oluyor.



Haberi instagram sayfasından duyuran İtalyan yıldız: "Simpsons'ın bir bölümünde yer almak hayalimdi. Kendimi bu koltukta otururken görmek çok güzel bir duygu. İtalya'dan beni bu şekilde çizen Rino Russo'ya teşekkürler" dedi.







