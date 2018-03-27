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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev

    Kocamandan tecrübeli isimlere görev
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'a hazırlık maçında 6-2 yenilen 'de moraller bozulurken, , tecrübeli isimlere özel görevler verdi.

    her ne kadar kalesini Boluspor'a karşı koruyamasa da ligin 27'nci haftasında pazartesi günü oynanacak Kayserispor deplasmanında forma bulacak.

    Teknik Direktörü , son 8 haftada kalede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde Volkan'a görev verecek. Kocaman, tecrübeli file bekçisine özel görevler de vererek takımı olumsuz etkilerden kurtarmasını ve toparlamasını da istedi.

    Volkan ile yaptığı görüşmede son 8 haftaya girildiğini hatırlatan Kocaman'ın, "Takım olmak zorundayız. Takım olarak bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Sana, Mehmet'e ve takımdaki tecrübeli isimlere büyük iş düşüyor. Siz takımı toparlayın ve kontrolü ele alın" dediği belirtildi.

    Öte yandan Aykut Kocaman, geride kalan maçlarda bekleneni vermeyen Kameni'yi yedek soyundurmaya devam edecek.

    İSMAİL TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
    Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sakatlanarak sahalardan uzak kalan İsmail Köybaşı, takıma dahil oldu. Milli arada yapılan Kayserispor maçı hazırlıklarında sahada çalışmalara katılan Köybaşı'nın bu maçta görev alması bekleniyor. Öte yandan Janssen'in sakatlığı devam ediyor.

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