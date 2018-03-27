;
    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Robben'de rakip Çin kulüpleri!

    Robbende rakip Çin kulüpleri!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    'nin transfer listesinde yer alan Arjen 'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması taliplerini artırıyor.

    'nin transfer listesinde yer alan Arjen 'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması taliplerini artırıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi! Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
    Sen benim hayallerimi yıktın "Sen benim hayallerimi yıktın"
    6-2de abartacak ne var! "6-2'de abartacak ne var!"
    BİZE ULAŞIN