Robbende rakip Çin kulüpleri!

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Robben'de rakip Çin kulüpleri!
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arjen Robben'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması taliplerini artırıyor.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arjen Robben'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması taliplerini artırıyor.
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