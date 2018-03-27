Aatıf ve Fernandao yine 11e

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Aatıf ve Fernandao yine 11'e
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Aykut Kocaman, Kayserispor maçı önce Mehmet Ekici ve Roberto Soldado hakkında kararını verdi.
Ligdeki son maçta 11 oynayan bu ikiliyi kulübeye çekmeyi planlayan Aykut hocanın, Ekici'nin yerine Aatif'i, Soldado'nun yerine de Fernandao'yu tekrar kadroya alacağı kaydedildi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ