Aatıf ve Fernandao yine 11e

Aykut Kocaman, Kayserispor maçı önce Mehmet Ekici ve Roberto Soldado hakkında kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Ligdeki son maçta 11 oynayan bu ikiliyi kulübeye çekmeyi planlayan Aykut hocanın, Ekici'nin yerine Aatif'i, Soldado'nun yerine de Fernandao'yu tekrar kadroya alacağı kaydedildi.