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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Aatıf ve Fernandao yine 11'e

    Aatıf ve Fernandao yine 11e
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Aykut Kocaman, Kayserispor maçı önce Mehmet Ekici ve Roberto Soldado hakkında kararını verdi.

    Ligdeki son maçta 11 oynayan bu ikiliyi kulübeye çekmeyi planlayan Aykut hocanın, Ekici'nin yerine Aatif'i, Soldado'nun yerine de Fernandao'yu tekrar kadroya alacağı kaydedildi.

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