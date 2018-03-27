Potada deprem!

Yönetim, başarısız sonuçlar sonrası Kadın Basketbol Takımı’nın hocası Fırat Okul ile ABD’li oyuncular Kizer ve Powers’ın sözleşmelerini feshetti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile yabancı oyuncular Lynetta Kizer ve Aerial Powers ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, başantrenör Okul ve ABD'li oyuncular Kizer ile Powers ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği kaydedildi. Geçen yıl nisan ayında takımın başına gelen Fırat Okul, başarılı bir performans ortaya koyamamıştı. Geçen sezon şampiyonluğu Yakın Doğu'ya kaptıran sarı-lacivertliler, bu sezon da hem kupa hem de Avrupa'da istediklerini yapamadı. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi'nde 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. F.Bahçe, son olarak Çukurova Basketbol'a kaybetmişti.