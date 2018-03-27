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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Potada deprem!

    Potada deprem!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Yönetim, başarısız sonuçlar sonrası Kadın Basketbol Takımı’nın hocası ile ABD’li oyuncular Kizer ve Powers’ın sözleşmelerini feshetti

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Basketbol Takımı'nın başantrenörü ile yabancı oyuncular ve ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, başantrenör Okul ve ABD'li oyuncular Kizer ile Powers ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği kaydedildi. Geçen yıl nisan ayında takımın başına gelen Fırat Okul, başarılı bir performans ortaya koyamamıştı. Geçen sezon şampiyonluğu Yakın Doğu'ya kaptıran sarı-lacivertliler, bu sezon da hem kupa hem de Avrupa'da istediklerini yapamadı. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi'nde 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. F.Bahçe, son olarak Çukurova Basketbol'a kaybetmişti.

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