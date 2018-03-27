;
    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    İzin bitti İsmail döndü

    İzin bitti İsmail döndü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    2 günlük iznin ardından dün yeniden topbaşı yaptı.

    Sarı-lacivertli takımda uzun süredir sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı koşulara başladı. 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi! Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
    Sen benim hayallerimi yıktın "Sen benim hayallerimi yıktın"
    6-2de abartacak ne var! "6-2'de abartacak ne var!"
    BİZE ULAŞIN