27 Mart 2018, Salı
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İzin bitti İsmail döndü
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Fenerbahçe 2 günlük iznin ardından dün yeniden topbaşı yaptı.
Sarı-lacivertli takımda uzun süredir sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı koşulara başladı. 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
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