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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    , 27 Mart 1989'da İtalya'nın Udinese kentinde, bir dönem 'nin hocalığını yapan 'nun jübile maçında oynadı. Dilmen'in formasını giydiği Dünya Karması, Brezilya Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, Dünya Karması'nın ilk golünün hazırlayıcısı oldu.

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