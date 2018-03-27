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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Rıdvan Dilmen, 27 Mart 1989'da İtalya'nın Udinese kentinde, bir dönem Fenerbahçe'nin hocalığını yapan Arthur Zico'nun jübile maçında oynadı. Dilmen'in formasını giydiği Dünya Karması, Brezilya Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, Dünya Karması'nın ilk golünün hazırlayıcısı oldu.
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