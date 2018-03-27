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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Janssen'i artık umursamıyor!

    Jansseni artık umursamıyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    DAHA önce sakatlığı büyük ölçüde geçtiği ve milli ara sonrası takımla idmanlara başlayacağı açıklanan ’in bir hafta daha dinlendirilmesine karar verildiği bildirildi.

    Ancak gelen haberlere göre tekni patron 'ın artık Hollandalı oyuncudan umudunu kestiği ve "Ligin neredeyse sonuna geldik. Önemli maçların hiçbirinde yoktu. İdare ettik. Şu dakikadan sonra çok da önemli değil" diyerek oyuncunun durumunu fazla umursamadığı ifade edildi.

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