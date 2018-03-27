Jansseni artık umursamıyor!

27 Mart 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Janssen'i artık umursamıyor!
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
DAHA önce sakatlığı büyük ölçüde geçtiği ve milli ara sonrası takımla idmanlara başlayacağı açıklanan Vincent Janssen’in bir hafta daha dinlendirilmesine karar verildiği bildirildi.
Ancak gelen haberlere göre tekni patron Aykut Kocaman'ın artık Hollandalı oyuncudan umudunu kestiği ve "Ligin neredeyse sonuna geldik. Önemli maçların hiçbirinde yoktu. İdare ettik. Şu dakikadan sonra çok da önemli değil" diyerek oyuncunun durumunu fazla umursamadığı ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ