Skrtelden iyiyim mesajı

26 Mart 2018, Pazartesi
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Skrtel'den "iyiyim" mesajı
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Slovakya Milli Futbol Takımı'nın Tayland ile yaptığı hazırlık maçında yüzüne top gelmesi nedeniyle rahatsızlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından açıklamada bulunan Slovak futbolcu Skrtel, Tayland'ı gezdiğini aktararak, "Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ben iyiyim ve yarın Fenerbahçe aileme katılmaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Skrtel, Tayland ile dün oynadıkları maçın 28. dakikasında yakın mesafeden yüzüne çarpan top nedeniyle yere yığılmış, yapılan müdahalenin ardından karşılaşmaya devam etmişti.
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