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    26 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Skrtel'den "iyiyim" mesajı

    Skrtelden iyiyim mesajı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Slovakya Milli Futbol Takımı'nın Tayland ile yaptığı hazırlık maçında yüzüne top gelmesi nedeniyle rahatsızlık geçiren li Martin , sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

    Sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından açıklamada bulunan Slovak futbolcu , Tayland'ı gezdiğini aktararak, "Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ben iyiyim ve yarın aileme katılmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

    Skrtel, Tayland ile dün oynadıkları maçın 28. dakikasında yakın mesafeden yüzüne çarpan top nedeniyle yere yığılmış, yapılan müdahalenin ardından karşılaşmaya devam etmişti.

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