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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçede Kayserispor maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

    , maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


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