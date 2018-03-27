Fenerbahçede Kayserispor maçı hazırlıkları

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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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