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    26 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Slovakya Milli Takımı doktorundan Skrtel açıklaması

    Slovakya Milli Takımı doktorundan Skrtel açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Slovakya'nın Tayland maçında dili boğazına kaçan Martin Skrtel'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

    Slovakya Milli Takımı'nın Tayland ile oynadığı maçta yüzüne aldığı top sonrası bir anda yere yığılan Skrtel'in, yardımına koşan takım arkadaşı, dilini boğazından çıkartıp futbolcunun hayatını kurtarmıştı.

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun sağlık durumu hakkında konuşan Slovakya Milli Takım doktoru Jan Batalik ise yaptığı açıklamada Skrtel'in durumunun iyi olduğunu belirtti.

    Batalik, "Top yüzüne çarpınca bir süreliğine baygınlık geçirdi. Bayıldıktan sonra arkadaşları hemen yardımına koştu. Biz de hemen koştuk ve iletişim kurmaya çalıştık. Önce gözleriyle iletişim kurmaya çalıştı ama nefes alabiliyordu. Bilinci açıktı. Tüm gece gözlem altında tuttuk. Oyundan çıkması gerekse hemen değiştirirdik. Skrtel kendini iyi hissetti. Ona isterse oyundan çıkabileceğini söyledim ama oyuna dönmek istedi. Bu sabah da kendini iyi hissediyordu. Hâlâ gözlem altında tutuyoruz ama tüm testleri iyi çıktı" sözlerini kullandı.

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