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    26 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de ayrılık

    Fenerbahçede ayrılık
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fırat Okul'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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