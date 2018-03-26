Fenerbahçede Kayserispor maçı hazırlıkları

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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, dayanıklılık koşusuyla başladığı bildirildi. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma oynadığı ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, idmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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