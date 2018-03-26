Fenerbahçede Kayserispor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, dayanıklılık koşusuyla başladığı bildirildi. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma oynadığı ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, idmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.