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    26 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçede Kayserispor maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, dayanıklılık koşusuyla başladığı bildirildi. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma oynadığı ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.

    Açıklamada, idmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

    Fenerbahçe, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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