;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Robben'den Fener'e yeşil ışık!

    Robbenden Fenere yeşil ışık!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Kanarya'nın ısrarla istediği , menajerine "Benimle 3 yıldır ilgileniyorlar ve hiç vazgeçmediler. 'ye gidebilirim" dedi.

    Kanarya'nın ısrarla istediği , menajerine "Benimle 3 yıldır ilgileniyorlar ve hiç vazgeçmediler. 'ye gidebilirim" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Fenerbahçeden Skrtel mesajı Fenerbahçe'den Skrtel mesajı
    G.Saraydan Skrtele geçmiş olsun mesajı G.Saray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı
    PSGnin genç yıldızı F.Bahçenin radarında PSG'nin genç yıldızı F.Bahçe'nin radarında
    BİZE ULAŞIN