Robbenden Fenere yeşil ışık!

26 Mart 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Kanarya'nın ısrarla istediği Robben, menajerine "Benimle 3 yıldır ilgileniyorlar ve hiç vazgeçmediler. Fenerbahçe'ye gidebilirim" dedi.
Kanarya'nın ısrarla istediği Robben, menajerine "Benimle 3 yıldır ilgileniyorlar ve hiç vazgeçmediler. Fenerbahçe'ye gidebilirim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ