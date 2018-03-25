Fenerbahçeden Skrtel mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Slovakya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında Tayland ile oynadığı maçta sağlık sorunu yaşayan sarı-lacivertli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Slovakya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında Tayland ile oynadığı maçta sağlık sorunu yaşayan sarı-lacivertli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Slovakya ile Tayland milli takımları arasında yapılan hazırlık maçında futbolcumuz Martin Skrtel'in başına aldığı top darbesiyle kısa süreli baygınlık geçirdiği haberini üzülerek takip ettik. Yapılan müdahalenin ardından, sağlık durumu normale dönerek maça devam eden ve durumu şu an iyi olan futbolcumuz Martin Skrtel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Slovak futbolcu Skrtel, karşılaşmanın 28. dakikasında yakın mesafeden başına top çarpması nedeniyle yere yığılmıştı.