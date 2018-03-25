25 Mart 2018, Pazar
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Ozan sınıfta kaldı
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Yaklaşık 3.5 ay sonra sarı- lacivertli formayı giyen Ozan Tufan, Boluspor karşısında bekleneni veremedi.
Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Ozan Tufan, Boluspor ile oynanan hazırlık maçında bekleneni veremedi. Aykut Kocaman'ın uzun süre sonra şans tanıdığı genç oyuncu, etkisiz futboluyla hayal kırıklığı yaşattı. Ozan'ın fazla kilolarından da tam olarak kurtulamadığı gözlendi. Teknik heyetle arasındaki soğukluğun devam ettiği gözlenen Ozan'ın gelecek sezon büyük olasılıkla takımdan ayrılması bekleniyor.
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