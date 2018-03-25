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    25 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Ozan sınıfta kaldı

    Ozan sınıfta kaldı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Yaklaşık 3.5 ay sonra sarı- lacivertli formayı giyen , Boluspor karşısında bekleneni veremedi.

    Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen , Boluspor ile oynanan hazırlık maçında bekleneni veremedi. Aykut Kocaman'ın uzun süre sonra şans tanıdığı genç oyuncu, etkisiz futboluyla hayal kırıklığı yaşattı. Ozan'ın fazla kilolarından da tam olarak kurtulamadığı gözlendi. Teknik heyetle arasındaki soğukluğun devam ettiği gözlenen Ozan'ın gelecek sezon büyük olasılıkla takımdan ayrılması bekleniyor.

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