Fenerbahçeden Zlatan İbrahimovic’e ret!

ABD ekibi L.Angeles Galaxy ile 1.5 milyon dolar'dan anlaşma yapan Zlatan İbrahimovic'in, bu transfer öncesi Türkiye'den de bazı takımlara teklif edildiği öne sürüldü.

ABD ekibi L.Angeles Galaxy ile 1.5 milyon dolar'dan anlaşma yapan Zlatan İbrahimovic'in, bu transfer öncesi Türkiye'den de bazı takımlara teklif edildiği öne sürüldü.