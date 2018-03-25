Fenerbahçeden Zlatan İbrahimovic’e ret!

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Fenerbahçe'den Zlatan İbrahimovic’e ret!
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
ABD ekibi L.Angeles Galaxy ile 1.5 milyon dolar'dan anlaşma yapan Zlatan İbrahimovic'in, bu transfer öncesi Türkiye'den de bazı takımlara teklif edildiği öne sürüldü.
ABD ekibi L.Angeles Galaxy ile 1.5 milyon dolar'dan anlaşma yapan Zlatan İbrahimovic'in, bu transfer öncesi Türkiye'den de bazı takımlara teklif edildiği öne sürüldü.
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