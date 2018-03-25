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    25 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Zlatan İbrahimovic’e ret!

    Fenerbahçeden Zlatan İbrahimovic’e ret!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    ABD ekibi L.Angeles Galaxy ile 1.5 milyon dolar'dan anlaşma yapan Zlatan İbrahimovic'in, bu transfer öncesi Türkiye'den de bazı takımlara teklif edildiği öne sürüldü.

    ABD ekibi L.Angeles Galaxy ile 1.5 milyon dolar'dan anlaşma yapan Zlatan İbrahimovic'in, bu transfer öncesi Türkiye'den de bazı takımlara teklif edildiği öne sürüldü.

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