Futbolculara 'Kocaman' sitem

Aykut Kocaman, hazırlık maçı da olsa böyle bir mağlubiyetin kabul edilemeyeceğini söyledi: Formanıza uygun davranmanızı beklerdim

Boluspor faciası, Fenerbahçe'de teknik heyetin de moralini bozdu. Aykut Kocaman 6-2'lik yenilginin mazeretinin olamayacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolculara, "Bu skor kabul edilemez. Ne olursa olsun üzerinizde Fenerbahçe forması var. Bu formanın ağırlığına uygun davranmanızı beklerdim. Yakıştıramadım..." derken, bir an önce bu maçı unutup, toparlanmalarını istedi.

Kocaman, verdiği şansı kullanamayan genç oyunculara da, "Beni hayal kırıklığına uğrattınız" diyerek tepki gösterdi. Bu arada Aykut Kocaman'ın 'sakatlık' olabileceği düşüncesiyle hazırlık maçı oynamak istemediği ancak yönetimin ısrarı üzerine Boluspor maçının oynandığı bildirildi.