;
    25 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Futbolculara 'Kocaman' sitem

    Futbolculara Kocaman sitem
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    , hazırlık maçı da olsa böyle bir mağlubiyetin kabul edilemeyeceğini söyledi: Formanıza uygun davranmanızı beklerdim

    Boluspor faciası, 'de teknik heyetin de moralini bozdu. 6-2'lik yenilginin mazeretinin olamayacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolculara, "Bu skor kabul edilemez. Ne olursa olsun üzerinizde Fenerbahçe forması var. Bu formanın ağırlığına uygun davranmanızı beklerdim. Yakıştıramadım..." derken, bir an önce bu maçı unutup, toparlanmalarını istedi.

    Kocaman, verdiği şansı kullanamayan genç oyunculara da, "Beni hayal kırıklığına uğrattınız" diyerek tepki gösterdi. Bu arada Aykut Kocaman'ın 'sakatlık' olabileceği düşüncesiyle hazırlık maçı oynamak istemediği ancak yönetimin ısrarı üzerine Boluspor maçının oynandığı bildirildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Ozan sınıfta kaldı Ozan sınıfta kaldı
    Valbuena ayrılabilir! Valbuena ayrılabilir!
    Fenerbahçeden Zlatan İbrahimovic’e ret! Fenerbahçe'den Zlatan İbrahimovic’e ret!
    BİZE ULAŞIN