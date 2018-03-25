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    25 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçeli yıldız korkuttu!

    Fenerbahçeli yıldız korkuttu!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Slovakya kaptanı li Skrtel, Tayland ile oynanan karşılaşmada talihsiz anlar yaşadı

    Suratına yakın mesafeden sert biçimde top çarpan Skrtel baygınlık geçirdi.

    Skrtel'in nefes yolunun tıkanmasıyla bir süre nefessiz kaldığı belirtildi.

    Slovak yıldız yapılan müdahalenin ardından kendine gelirken teknik direktör Ján Kozák tedbir amacıyla Skrtel'i oyundan çıkardı. Maçı 3-2 kazanan Slovaklar Royal Cup'ın sahibi olurken kupayı Skrtel kaldırdı.


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