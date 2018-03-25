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    25 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Neto kararı

    Fenerbahçeden Neto kararı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    'de sezon başında Zenit'ten kiralanan ve performansından memnun kalınmayan Portekizli stoper için karar verildi

    Sezon basında Rusya'nın Zenit takımından kiralanan stoper , teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne giremedi.

    Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve takıma istenen katkıyı sağlayamayan Portekizli futbolcu için karar verildi. Yönetim, 29 yasındaki savunmacının satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

    Luis Neto, bu sezon 12 lig maçında görev yaptı.

    Fenerbahçeli yıldız korkuttu!

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