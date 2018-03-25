Fenerbahçeden Neto kararı

25 Mart 2018, Pazar
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Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve takıma istenen katkıyı sağlayamayan Portekizli futbolcu için karar verildi. Yönetim, 29 yasındaki savunmacının satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.
Fenerbahçe'den Neto kararı
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Fenerbahçe'de sezon başında Zenit'ten kiralanan ve performansından memnun kalınmayan Portekizli stoper için karar verildi
Sezon basında Rusya'nın Zenit takımından kiralanan stoper Luis Neto, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne giremedi.
Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve takıma istenen katkıyı sağlayamayan Portekizli futbolcu için karar verildi. Yönetim, 29 yasındaki savunmacının satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.
Luis Neto, bu sezon Fenerbahçe 12 lig maçında görev yaptı.
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