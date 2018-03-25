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    25 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı

    Fenerbahçede Mehmet Ekici kararı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Sezonun kalan bölümünde -Giuliano ikilisi önemli bir hamle şansı sunuyor. Zora giren maçlar ya da kritik 90 dakikalarda Ekici, serbest bir rolde orta sahaya gelecek, Brezilyalı yıldızla takımının yaratıcılık gücü artırılacak.

    Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; 'de kalan 8 haftada lig yarışında bütün ihtimaller zorlanacak. Şampiyonluk yarışında şansını son ana kadar kullanmak isteyen sarı-lacivertlilerde, takım içerisinde de önemli hamleler olması bekleniyor.

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