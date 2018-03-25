Fenerbahçede Mehmet Ekici kararı

25 Mart 2018, Pazar
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Sezonun kalan bölümünde Mehmet Ekici-Giuliano ikilisi önemli bir hamle şansı sunuyor. Zora giren maçlar ya da kritik 90 dakikalarda Ekici, serbest bir rolde orta sahaya gelecek, Brezilyalı yıldızla takımının yaratıcılık gücü artırılacak.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de kalan 8 haftada lig yarışında bütün ihtimaller zorlanacak. Şampiyonluk yarışında şansını son ana kadar kullanmak isteyen sarı-lacivertlilerde, takım içerisinde de önemli hamleler olması bekleniyor.
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