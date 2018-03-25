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    25 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman çileden çıkarttı

    Aykut Kocaman çileden çıkarttı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Bolu yenilgisinin ardından ’ın takıma 2 gün izin vermesi taraftarı çileden çıkarttı

    Hazırlık maçında Boluspor'a karşı alınan 6-2'lik yenilginin ardından teknik direktör Aykut Kocaman'ın takıma 2 gün izin vermesi adeta olay oldu! Sarı-Lacivertli taraftarlar, sanal alemde "Neyin izni! Faciayı ödüllendirmiş. Hepsini Samandıra'ya kapatmalı" ifadelerini kulandılar.

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