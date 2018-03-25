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    25 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Van Persie emekli mi oluyor?

    Van Persie emekli mi oluyor?
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'den flaş açıklama! Kariyerini Feyenoord'da sürdüren Hollandalı yıldız, kulübün düzenlediği bir etkinlikte emeklilik sinyali verdi!

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