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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Zonguldak'ta Aziz Yıldırım heyecanı

    Zonguldakta Aziz Yıldırım heyecanı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Kulübü Başkanı , Zonguldak'ta Fenerbahçe Taraftar Derneğinin gecesine katıldı.

    İlk olarak Kozlu ilçesi Cengiz Topel İlkokulunda pota açılışında bulunan Yıldırım, daha sonra Zonguldak'ta bir restoranda Taraftar Derneği tarafından düzenlenen "Hedef 1 Milyon Üye" gecesinde yer aldı.

    Yıldırım, yaptığı konuşmada, 3 yıl önce "Hedef 1 Milyon Üye" projesini başlattıklarını hatırlatarak, projenin öneminin gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacağını söyledi.

    Bundan sonra kulüplerin altyapıya daha çok önem vereceklerini ifade eden Yıldırım, "Bizim elimizdeki böyle bir projenin hayata geçmesi gelecekte Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Bunun için hepinizden, imkanlarınız oranında Fenerbahçe'ye üye olmanızı hem istiyor hem de dilekte bulunuyorum." diye konuştu.

    Gecede, Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Zonguldakspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner'in forma hediye ettiği 'a, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci de madenci heykeli ve baret takdim etti.

    Yıldırım, madenci baretini takarak fotoğraf çektirdi.

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