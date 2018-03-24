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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    "Zico'ya Semih baskısı yaptık"

    Zicoya Semih baskısı yaptık
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Kitabının tanıtımı için Türkiye’ye gelen , çıktığı bir TV programında yıllarını anlattı.

    İşte öne çıkanlar: "Semih'le (Şentürk) oynamak mükemmel bir duyguydu. Deivid'le (de Souza) beraber 'ye sürekli olarak Kezman'ın yerine Semih'le oynamasını tavsiye ettik. Attığım ilk derbi golü serbest vuruştan Aykut Erçetin'eydi. O golden sonra Hasan Şaş, Aykut'un üzerine yürümüştü. Alex mi, Hagi mi? Hagi derim. Kendimi küçültmek için değil, sadece Hagi'ye saygı duyduğum için bunu söyledim."

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