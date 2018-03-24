Zicoya Semih baskısı yaptık

Kitabının tanıtımı için Türkiye’ye gelen Alex de Souza, çıktığı bir TV programında Fenerbahçe yıllarını anlattı.

İşte öne çıkanlar: "Semih'le (Şentürk) oynamak mükemmel bir duyguydu. Deivid'le (de Souza) beraber Zico'ye sürekli olarak Kezman'ın yerine Semih'le oynamasını tavsiye ettik. Attığım ilk derbi golü serbest vuruştan Aykut Erçetin'eydi. O golden sonra Hasan Şaş, Aykut'un üzerine yürümüştü. Alex mi, Hagi mi? Hagi derim. Kendimi küçültmek için değil, sadece Hagi'ye saygı duyduğum için bunu söyledim."