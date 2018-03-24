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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    "Yöneticiler bize taktik veriyordu"

    Yöneticiler bize taktik veriyordu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    2008-09 sezonun devre arasında Alex’in kontenjanı ile F.Bahçe’ye transfer olan ve büyük hayal kırıklığı ile ülkesine dönen Şilili Claudio , bir röportajında o günlere de değindi.

    , "Sakatlanmıştım ve Türkiye'ye de hiç alışamamıştım. Maçlardan daha çok hakemler konuşulurdu. Yöneticiler bize gelip taktik verirdi. Orada futbola bakış çok farklıydı. Benim açımdan sorun biraz buydu" dedi.

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