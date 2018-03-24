"Yöneticiler bize taktik veriyordu"

2008-09 sezonun devre arasında Alex’in kontenjanı ile F.Bahçe’ye transfer olan ve büyük hayal kırıklığı ile ülkesine dönen Şilili Claudio Maldonado, bir röportajında o günlere de değindi.

Maldonado, "Sakatlanmıştım ve Türkiye'ye de hiç alışamamıştım. Maçlardan daha çok hakemler konuşulurdu. Yöneticiler bize gelip taktik verirdi. Orada futbola bakış çok farklıydı. Benim açımdan sorun biraz buydu" dedi.