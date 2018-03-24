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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Dirar'a kulübe görünüyor

    Dirara kulübe görünüyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Son haftalarda takım performansındaki düşüş ve eskiye oranla rakibe çok pozisyon veren görüntü, ’ı değişime zorluyor.

    Özellikle savunmanın göbeğinde ve ön libero pozisyonundaki oyuncuları milli takım dönüşünde uyarma kararı alan tecrübeli teknik adam, Aatıf'tan sonra Nabil Dirar'ı da gözden çıkartıp yedek kulübesine çekebilir.

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