Dirara kulübe görünüyor

24 Mart 2018, Cumartesi
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Dirar'a kulübe görünüyor
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Son haftalarda takım performansındaki düşüş ve eskiye oranla rakibe çok pozisyon veren görüntü, Aykut Kocaman’ı değişime zorluyor.
Özellikle savunmanın göbeğinde ve ön libero pozisyonundaki oyuncuları milli takım dönüşünde uyarma kararı alan tecrübeli teknik adam, Aatıf'tan sonra Nabil Dirar'ı da gözden çıkartıp yedek kulübesine çekebilir.
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FENERBAHÇE HABERLERİ