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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Ozan bu kafayla zor

    Ozan bu kafayla zor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılıp ara transfer döneminin sona ermesinin ardından affedilen , ilk 11’de sahaya çıktı.

    En son 13 Aralık'ta Adana Demirspor'la oynanan kupa maçında şans bulan Ozan, vasatı aşamadı. Altyapıya transfer edilen 18 yaşındaki İsveçli stoper Andreas Kilit de ilk 11'de şans buldu.

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