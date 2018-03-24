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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    West Brom’dan yaylım ateşi!

    West Brom’dan yaylım ateşi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    ’nin ve için West Brom’un düşmesini beklediği iddiası İngiliz ekibinin sportif direktörü ’i çileden çıkardı...

    Burke, Leko, Livermore ve Field dahil hiçbir oyuncularını bırakmak istemediklerini açıklayan Garlick, "Türkler fırsatçılık yapmak istiyor olabilir ama burası West Brom. Biz istediğimiz oyuncuyu alır veya bırakırız" ifadelerini kullandı.

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