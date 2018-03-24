West Brom’dan yaylım ateşi!

Fenerbahçe’nin Chadli ve Rondon için West Brom’un düşmesini beklediği iddiası İngiliz ekibinin sportif direktörü Richard Garlick’i çileden çıkardı...

Burke, Leko, Livermore ve Field dahil hiçbir oyuncularını bırakmak istemediklerini açıklayan Garlick, "Türkler fırsatçılık yapmak istiyor olabilir ama burası West Brom. Biz istediğimiz oyuncuyu alır veya bırakırız" ifadelerini kullandı.