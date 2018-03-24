24 Mart 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
West Brom’dan yaylım ateşi!
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Fenerbahçe’nin Chadli ve Rondon için West Brom’un düşmesini beklediği iddiası İngiliz ekibinin sportif direktörü Richard Garlick’i çileden çıkardı...
Burke, Leko, Livermore ve Field dahil hiçbir oyuncularını bırakmak istemediklerini açıklayan Garlick, "Türkler fırsatçılık yapmak istiyor olabilir ama burası West Brom. Biz istediğimiz oyuncuyu alır veya bırakırız" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ