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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    "Şans bize hiç gülmedi"

    Şans bize hiç gülmedi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Rus Milli Takımı kampında bulunan , burada basına yaptığı açıklamada hakkında konuştu.

    Çok talihsiz bir sezon geçirdiklerini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Birçok maçı şansızlıktan kaybettik. Özellikle son dakika golleri çok canımızı yaktı. Tüm bunlara hakem hataları da eklenince şampiyonluk yarışında biraz geride kaldık. Ancak daha her şey bitmedi" dedi.

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