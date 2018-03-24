24 Mart 2018, Cumartesi
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"Şans bize hiç gülmedi"
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Rus Milli Takımı kampında bulunan Roman Neustadter, burada basına yaptığı açıklamada Fenerbahçe hakkında konuştu.
Çok talihsiz bir sezon geçirdiklerini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Birçok maçı şansızlıktan kaybettik. Özellikle son dakika golleri çok canımızı yaktı. Tüm bunlara hakem hataları da eklenince şampiyonluk yarışında biraz geride kaldık. Ancak daha her şey bitmedi" dedi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ