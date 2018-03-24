Fenerbahçe tarihinden bilgiler

Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

F.Bahçe, 24 Mart tarihlerinde bugüne kadar 3 derbi maç oynadı. 1940'taki mücadelede Beşiktaş'ı 5-1 yenen sarı-lacivertliler, 1951'de G.Saray'a kendi sahasında 1-0 kaybetti. 1957'de oynanan bir başka Beşiktaş derbisini de yine Fenerbahçe 4-2 kazandı