24 Mart 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
F.Bahçe, 24 Mart tarihlerinde bugüne kadar 3 derbi maç oynadı. 1940'taki mücadelede Beşiktaş'ı 5-1 yenen sarı-lacivertliler, 1951'de G.Saray'a kendi sahasında 1-0 kaybetti. 1957'de oynanan bir başka Beşiktaş derbisini de yine Fenerbahçe 4-2 kazandı
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