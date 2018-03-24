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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    F.Bahçe, 24 Mart tarihlerinde bugüne kadar 3 derbi maç oynadı. 1940'taki mücadelede Beşiktaş'ı 5-1 yenen sarı-lacivertliler, 1951'de G.Saray'a kendi sahasında 1-0 kaybetti. 1957'de oynanan bir başka Beşiktaş derbisini de yine 4-2 kazandı

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