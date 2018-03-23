Şok skor sonrası saha karıştı!

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor’un Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor’un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa’ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.

BAŞKAN ÇARIKÇI: "BOLUSPOR İLE FENERBAHÇE DOST KULÜPTÜR"

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu ifade ederek, "Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut hocamızla bunu görüştük. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki Şener'i etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi" dedi.

"AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çarıkçı, maçın dostluk içerisinde geçtiğini ancak stadın boş olmasından dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Öncelikle Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Maç dostluk içerisinde geçti. Güzel bir maç oldu, kavgasız, gürültüsüz. İzleyenler de güzel bir maç izledi. Keşke taraftarlarımız stadı doldurmuş olsaydı daha da sevinirdik. Fenerbahçe gibi güzide bir kulübün Bolu'ya gelmesi, maç yapması ve stadın boş olması beni üzdü. Maalesef Fenerbahçe de gelse stat dolmuyor. Takımımızı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. 6-2'lik bir skorla maçı aldık. Tabii ki bunlar özel maç, lig maçına benzemez. Bundan sonra kalan 6 maçımız var, 4'ü içeride 2'si dışarıda. Amacımız hedefe ulaşmak. Takımımı bugün beğendim, inşallah 6 maçımızı kazanırız ve bu sene iyi bir noktada sezonu kapatırız" şeklinde konuştu.