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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    UEFA transfere sıcak bakmamış

    UEFA transfere sıcak bakmamış
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    ’nin devre arasında transfer yapmama nedeni ortaya çıktı: !

    18-22 Ocak tarihlerinde kulüp hesaplarında incelemeler yapan Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na (CFCB) bağlı müfettişler İspanyol Jacobo Beltran ile Alman Egon Franck, bu konuda sarılacivertli kulübe tavsiye kararı bildirmiş. İki müfettişin, maliyetleri sunulan oyuncuların alınmasının iyi giden parasal tablo için risk içerebileceğini kulüp yetkililerine ilettiği, bunun üzerine transferden vazgeçildiği belirtildi.

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