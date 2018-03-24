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UEFA transfere sıcak bakmamış
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Fenerbahçe’nin devre arasında transfer yapmama nedeni ortaya çıktı: UEFA!
18-22 Ocak tarihlerinde kulüp hesaplarında incelemeler yapan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na (CFCB) bağlı müfettişler İspanyol Jacobo Beltran ile Alman Egon Franck, bu konuda sarılacivertli kulübe tavsiye kararı bildirmiş. İki müfettişin, maliyetleri sunulan oyuncuların alınmasının iyi giden parasal tablo için risk içerebileceğini kulüp yetkililerine ilettiği, bunun üzerine transferden vazgeçildiği belirtildi.
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