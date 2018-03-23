Valbuenanın menajerinden flaş açıklamalar!

23 Mart 2018, Cuma
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Valbuena'nın menajerinden flaş açıklamalar!
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Fenerbahçe'de son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mathieu Valbuena ile ilgili menajeri Jean-Pierre Bernès'ten açıklamalar geldi.
Fenerbahçe'deki geleceği iyiden iyiye tartışma konusu hâline gelen Mathieu Valbuena ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.
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