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    23 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Valbuena'nın menajerinden flaş açıklamalar!

    Valbuenanın menajerinden flaş açıklamalar!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    'de son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ile ilgili menajeri Jean-Pierre Bernès'ten açıklamalar geldi.

    'deki geleceği iyiden iyiye tartışma konusu hâline gelen ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.

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