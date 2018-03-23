Valbuenanın menajerinden flaş açıklamalar!

Fenerbahçe'de son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mathieu Valbuena ile ilgili menajeri Jean-Pierre Bernès'ten açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'deki geleceği iyiden iyiye tartışma konusu hâline gelen Mathieu Valbuena ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.