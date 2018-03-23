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    23 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman'dan flaş karar! 3,5 ay sonra...

    Aykut Kocamandan flaş karar! 3,5 ay sonra...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Lige verilen milli takım arasında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, uzun süre kadro dışı bıraktığı, geçen haftalarda affettiği Ozan Tufan'ı ilk 11'e aldı.

    Fenerbahçe, milli maçları için verilen arada SporToto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Boluspor - Fenerbahçe maçı saat 18:00'da başlayacak ve FB TV'dan canlı olarak yayınlanacak.

    FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan Demirel, Onur Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Antreas Kilit, Samed, Aatif, Soldado

    BOLUSPOR İLK 11'İ: Ertuğrul Taşkıran, Göksu, Alim, Pedro Franco, Caner, Burak Asan, Akabueze, Andre Santos, Ahmethan, Guido Koçer, Sefa Yılmaz

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