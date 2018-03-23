Aykut Kocamandan flaş karar! 3,5 ay sonra...

Lige verilen milli takım arasında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, uzun süre kadro dışı bıraktığı, geçen haftalarda affettiği Ozan Tufan'ı ilk 11'e aldı.

Fenerbahçe, milli maçları için verilen arada SporToto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Boluspor - Fenerbahçe maçı saat 18:00'da başlayacak ve FB TV'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan Demirel, Onur Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Antreas Kilit, Samed, Aatif, Soldado

BOLUSPOR İLK 11'İ: Ertuğrul Taşkıran, Göksu, Alim, Pedro Franco, Caner, Burak Asan, Akabueze, Andre Santos, Ahmethan, Guido Koçer, Sefa Yılmaz