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    23 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    İmza tamam süresi belirsiz

    İmza tamam süresi belirsiz
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    , en az 4 sene daha oynamak istiyor; yani 40 yaşına kadar...

    Tecrübeli file bekçisi ile ilgili yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Kaptan, her zamanki gibi sezon sonunu bekleyip görecek. İmza garanti gibi duruyor, süresi ise belli değil. Sezon başında kontratı sadece 1 yıl uzatılan ve bu kez beklentisi daha yüksek olan tecrübeli file bekçisi, Galatasaray derbisindeki performansıyla vazgeçilmez olduğunu bir kez daha göstermişti. Volkan, toplam 84 derbide 45 galibiyet görürken, sadece 13 kez yenilgi ile tanıştı.

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