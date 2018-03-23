Aziz Yıldırım, Aykut Kocamanı gönderiyor!

23 Mart 2018, Cuma
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Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı gönderiyor!
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018
Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
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