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    23 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı gönderiyor!

    Aziz Yıldırım, Aykut Kocamanı gönderiyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

    Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

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