22 Mart 2018, Perşembe
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"Ya tamam ya devam maçıydı"
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
F.Bahçe eski başkanı Ali Şen, derbide puan kaybedilmesinin şampiyonluğu zora soktuğunu söyledi.
Şen, "G.Saray maçı önemliydi. Ya tamam ya devam maçıydı bizim için. Alex'in maçtan önce gelmesi ise anlamsızdı. Bu kulüp Alex'ten iyi futbolcular gördü. Önce F.Bahçe'nin büyüklüğü. Futbolcununki daha sonra" dedi.
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