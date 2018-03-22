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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    "Ya tamam ya devam maçıydı"

    Ya tamam ya devam maçıydı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    F.Bahçe eski başkanı , derbide puan kaybedilmesinin şampiyonluğu zora soktuğunu söyledi.

    Şen, "G.Saray maçı önemliydi. Ya tamam ya devam maçıydı bizim için. Alex'in maçtan önce gelmesi ise anlamsızdı. Bu kulüp Alex'ten iyi futbolcular gördü. Önce F.Bahçe'nin büyüklüğü. Futbolcununki daha sonra" dedi.

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