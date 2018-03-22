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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    20. zafer için parkede

    20. zafer için parkede
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    , ’nde MTS’ye konuk olacak. Play-off’a kalmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, kazanması halinde ligdeki 20. galibiyetini alacak

    Erkek Basketbol Takımı, 28. hafta müsabakasında bugün deplasmanda Sırbistan'ın MTS takımıyla karşılaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti. Öte yandan, iki takım THY Avrupa Ligi tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.

    Fenerbahçe, Avrupa'daki son maçında Maccabi FOX'u 87-73 mağlup etmişti.

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