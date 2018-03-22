20. zafer için parkede

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız MTS’ye konuk olacak. Play-off’a kalmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, kazanması halinde ligdeki 20. galibiyetini alacak

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 28. hafta müsabakasında bugün deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti. Öte yandan, iki takım THY Avrupa Ligi tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, Avrupa'daki son maçında Maccabi FOX'u 87-73 mağlup etmişti.