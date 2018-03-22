"Sevilla çok doğru bir karardı"

Sezon başında Sevilla’ya transfer olan Kjaer, aile yaşantısı sayesinde daha iyi bir futbolcu olduğunu kaydetti.

Sevilla'ya gelerek çok doğru bir karar verdiğini dile getiren 28 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, "Her şeye istediğim ve umduğum gibi gidiyor. Ayrıca dünyanın en iyi liginde forma giyiyorum" ifadelerini kullandı.