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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    "Sevilla çok doğru bir karardı"

    Sevilla çok doğru bir karardı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Sezon başında ’ya transfer olan Kjaer, aile yaşantısı sayesinde daha iyi bir futbolcu olduğunu kaydetti.

    'ya gelerek çok doğru bir karar verdiğini dile getiren 28 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, "Her şeye istediğim ve umduğum gibi gidiyor. Ayrıca dünyanın en iyi liginde forma giyiyorum" ifadelerini kullandı.

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