22 Mart 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
"Sevilla çok doğru bir karardı"
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Sezon başında Sevilla’ya transfer olan Kjaer, aile yaşantısı sayesinde daha iyi bir futbolcu olduğunu kaydetti.
Sevilla'ya gelerek çok doğru bir karar verdiğini dile getiren 28 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, "Her şeye istediğim ve umduğum gibi gidiyor. Ayrıca dünyanın en iyi liginde forma giyiyorum" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ