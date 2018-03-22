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Lazio Nani'yi yolluyor
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Serie A takımı Lazio'da forma giyen eski Fenerbahçeli Luis Nani, sezon sonunda İtalyan ekibiyle yollarını ayıracak.
Serie A takımı Lazio'da forma giyen eski Fenerbahçeli Luis Nani, sezon sonunda İtalyan ekibiyle yollarını ayıracak.
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