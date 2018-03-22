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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Lazio Nani'yi yolluyor

    Fenere Nani müjdesi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    takımı 'da forma giyen eski Fenerbahçeli , sezon sonunda İtalyan ekibiyle yollarını ayıracak.

    takımı 'da forma giyen eski Fenerbahçeli , sezon sonunda İtalyan ekibiyle yollarını ayıracak.

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