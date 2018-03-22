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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Persie milli takıma

    Persie milli takıma
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü , ’yi yeniden milli takıma alabileceğini açıkladı

    Tecrübeli çalıştırıcı, 34 yaşındaki yıldızın milli formayı giymek için hala müsait olduğunu belirterek, "Pazar günü bir kez daha kalitesini gösterdi. Ona hayır demiyorum" dedi. Feyenoord'a gittikten sonra kendine gelen Robin, Zwolle'yi 4-3 yendikleri son maçta 2 kez fileleri havalandırıp, gol sayısını 4'e yükseltmişti.

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