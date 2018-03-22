Persie milli takıma

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Van Persie’yi yeniden milli takıma alabileceğini açıkladı

Tecrübeli çalıştırıcı, 34 yaşındaki yıldızın milli formayı giymek için hala müsait olduğunu belirterek, "Pazar günü bir kez daha kalitesini gösterdi. Ona hayır demiyorum" dedi. Feyenoord'a gittikten sonra kendine gelen Robin, Zwolle'yi 4-3 yendikleri son maçta 2 kez fileleri havalandırıp, gol sayısını 4'e yükseltmişti.