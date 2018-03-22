;
    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Ozan'a Bolu maçında şans

    Ozana Bolu maçında şans
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Affedildikten sonra takımla birlikte çalışmalarına devam eden ’ın Boluspor ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor

    Teknik direktör 'ın genç oyuncunun performansını beğenmesi halinde tekrar A takımda değerlendirebileceği belirtiliyor. Bu arada Bolu Atatürk Stadı'nda yarın 18.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet satışı sürüyor. En ucuz bilet 35 lira.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Josef de Souzaya Watford kancası Josef de Souza'ya Watford kancası
    Persie milli takıma Persie milli takıma
    Kaleyi göremesinler "Kaleyi göremesinler"
    BİZE ULAŞIN