Ozana Bolu maçında şans

Affedildikten sonra takımla birlikte çalışmalarına devam eden Ozan Tufan’ın Boluspor ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın genç oyuncunun performansını beğenmesi halinde tekrar A takımda değerlendirebileceği belirtiliyor. Bu arada Bolu Atatürk Stadı'nda yarın 18.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet satışı sürüyor. En ucuz bilet 35 lira.