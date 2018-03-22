Ozana Bolu maçında şans

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Ozan'a Bolu maçında şans
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Affedildikten sonra takımla birlikte çalışmalarına devam eden Ozan Tufan’ın Boluspor ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın genç oyuncunun performansını beğenmesi halinde tekrar A takımda değerlendirebileceği belirtiliyor. Bu arada Bolu Atatürk Stadı'nda yarın 18.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet satışı sürüyor. En ucuz bilet 35 lira.
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