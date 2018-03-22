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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi

    Galatasarayda Trabzonspor mesaisi
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, reaksiyon ile ivmelenme çalışmaları yapıp, ardından 10'a 10 hedefli ve hedefsiz pas oyunu gerçekleştirdikleri aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı ekipte, milli takım kamplarında yer alan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo'nun idmanda yer almadıkları ifade edildi.

    Galatasaray, yarın gerçekleştireceği iki antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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