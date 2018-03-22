Galatasarayda Trabzonspor mesaisi

22 Mart 2018, Perşembe
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Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi
Giriş Tarihi: 22.03.2018
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, reaksiyon ile ivmelenme çalışmaları yapıp, ardından 10'a 10 hedefli ve hedefsiz pas oyunu gerçekleştirdikleri aktarıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte, milli takım kamplarında yer alan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo'nun idmanda yer almadıkları ifade edildi.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği iki antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
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