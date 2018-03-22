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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    "Kaleyi göremesinler"

    Kaleyi göremesinler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    İlk yarıda seri yakaladıkları dönemde rakiplerine ‘az pozisyon vererek’ başarılı olduklarını hatırlatan , “Aynı çizgiyi tekrar yakalamalıyız” dedi

    Milli arada eksikleri gidermek için çalışmalar yapan 'ın gündeminde hücuma çıkarken kaptırılan toplar var... Tecrübeli çalıştırıcı, G.Saray derbisinde verdikleri pozisyonların büyük bölümünün bu hatalardan kaynaklandığını hatırlatıp, oyuncularını ikaz etti. Taktik disiplin konusunda son haftalarda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kocaman, data ekibinin derlediği video görüntüleri oyunculara izleterek, hatalarını dile getiriyor. Ligin ilk yarısında seri yakaladıkları dönemlerde rakiplerine pozisyon şansı tanımayarak başarılı olduklarının altını çizen Kocaman, "Son 8 maçta da aynı grafiği yakalamalıyız" dedi.

    HIRSLIYDILAR
    Futbolcular, idmanda hırslı göründü. Takım bugün de çalışacak. Yarın ise Boluspor ile hazırlık maçı var.

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