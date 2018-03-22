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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    F.Bahçe, 2 Ekim 1985'te Şampiyon Kulüpler Kupası'nda tarih yazdı. Deplasmanda 3-2 yendiği Fransa şampiyonu 'yu İstanbul'da 0-0'la eleyip, 2. tura yükseldi. Selçuk'un maçta bir şutu direkten döndü.

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