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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
F.Bahçe, 2 Ekim 1985'te Şampiyon Kulüpler Kupası'nda tarih yazdı. Deplasmanda 3-2 yendiği Fransa şampiyonu Bordeaux'yu İstanbul'da 0-0'la eleyip, 2. tura yükseldi. Selçuk'un maçta bir şutu direkten döndü.
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